十年一遇的「超級藍月」於2023年出現，觀賞條件最佳流星雨、土星與水星最佳觀測期都落在八月！為此，屏東縣政府與滿州鄉公所攜手共同主辦，並委託屏東市建國國小及屏東縣天文協會協辦，於12日晚間10時至13日凌晨4時在滿州鄉佳樂水風景區舉辦賞流星活動。

今年英仙座流星雨從7月17日開始活躍至8月24日，而8月13日午夜至黎明時段將會是流星雨達到極大期，且不受月光干擾，是近年觀賞英仙座流星雨條件最佳的機會。

為讓大家欣賞到這樣的天文奇觀，縣府與滿州鄉公所特別合力來主辦十年難得一遇的天文觀星活動，報名活動自8月4日下午7點公告於網站限量200名額，不到24小時即滿額，為讓更多追星族能參與這次活動，縣府決定再於8月8日下午3時後，再開放新增100個名額，名額數量有限，舉起您的快刀手。

活動期間，會於佳樂水風景區設置流星雨觀賞區，並請星空導覽講師每小時提供專業的星空導覽解說，同時備有望遠鏡供民眾使用，透過望遠鏡觀測星象外並會同步提供觀測目標解說，讓參與活動的民眾欣賞星空的同時，也能對各種星象有所瞭解，歡迎大家一起來許願。