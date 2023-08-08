美國前總統川普的幕僚今天表示，川普打算參加即將舉行的愛荷華州博覽會，但不會出席其他共和黨總統參選人參加的活動，此舉或許是為了搶走競爭者的風頭。

路透社報導，目前還不清楚黨內民調領先的川普是否會參加8月10日至20日在州首府狄蒙（Des Moines）舉行的愛荷華州博覽會（Iowa State Fair）。

這場博覽會去年吸引100萬人參加。參選人正設法在明年1月率先進行黨內初選的愛荷華州贏得選民青睞，這場盛會的重要性不言而喻。

川普出席此一活動的舉動似乎是精心安排，目的在把黨內對手獲得的焦點轉移到自己身上，特別是民調緊追在後的佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）。

迪尚特近來支持度持續下滑，正卯足全力設法在最先投票的愛荷華與新罕布什爾州重整旗鼓。

川普多數競爭對手都已經同意於8月11日至18日間在愛州州博覽會上接受共和黨籍州長雷諾茲（Kim Reynolds）的單獨採訪，但川普婉拒她的邀請。

川普目前的民意支持度力壓黨內群雄，領先迪尚特約30個百分點，其他對手則僅有個位數的支持度。