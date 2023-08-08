北市警察局刑警大隊前薛姓隊長，去年2月3日提早離開辦公室，並要求辦公室張姓屬下幫忙代簽退勤，而他自己則前往機場，搭機返鄉過節，代簽過程遭辦公室同事蒐證檢舉，行政懲處部分，薛男現已調整為警察局內勤，士林地檢署偵結，依偽造文書罪，處分緩起訴2年，繳公庫20萬，

起訴指出，薛男2月2日上午9時值班，必須留在辦公室內待命，薛原在隔天上午9時簽退，但他卻提早離開，並要求張姓偵查佐，等到9點，進入「應勤簿冊電子化系統」後幫他簽名，而張則依薛指示，輸入薛的帳號、密碼，在員警出入及領用槍械無線電登記簿簽下薛的名字。

薛已在8點44分登機，張9點多幫薛簽退，整個過程都被內部人員檢舉，案經廉政署偵辦，薛一度辯稱，接到賭博情資，他先去查訪，經檢察官複訊，諭令30萬交保，但薛經過司法調查，已有所悔悟，終能坦承犯行，另張姓偵查佐坦承幫隊長代簽，檢察官考量張聽從長官命令也是不得已，2人犯罪情節尚屬輕微，給予緩起訴處分。