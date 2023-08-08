台南市議長邱莉莉日前因咆哮分局長、偵查隊長遭台南地院判拘役30日、可易科罰金3萬元，市議會8日臨時會開議，國民黨團議員盧崑福要求警察局長廖宗山對此事件發表看法，引發民進黨議員不滿，雙方相互叫囂，現場氣氛火爆；邱莉莉為個人行為在議會殿堂道歉，隨後才順利展開議程。

台南市議會今天上午在民治議事廳舉辦第4屆第3次臨時會，10點開議後，盧崑福率先發言，他說，有議員飆罵分局長、偵查隊長只被判處拘役30日，得易科罰金3萬元，他認為判太輕，任何人豈不是只要3萬元就可以罵分局長，要求廖宗山發表看法。

廖宗山說，警察身為執法者有執法者的尊嚴，當事者已向他們同仁道歉。不過，盧崑福不接受廖的回應，持續在現場飆罵；民進黨議員周嘉偉、李宗翰則反嗆盧「麥擱亂啊」，認為議會不應為與議程無關的司法案件評論，現場吵成一團。

休息5分鐘後，邱莉莉對此件回應，她表示，她很抱歉，因為個人行為，造成議程延宕，她正視錯誤，司法給她一個改過的機會，希望議會同仁可以接受道歉，也藉著這個機會向社會大眾道歉。

市議員李文俊說，邱已經道歉，應見好就收，不要鬧成這樣。國民黨市議員蔡育輝也緩頰說，邱莉莉能坦然讓議員發言、批判，不簡單，而這件事是剛好逢選舉才被爆出，希望其他議員引以為戒，要尊重公務員。