當劉姓車手被逮後，鄭姓及戴姓2名犯嫌見狀起身意圖離去，被埋伏在超商顧客群內之專案小組員警一併查緝到案。（翻攝照片／王惠慧新竹傳真）

新竹1名曾姓被害人誤信詐騙集團話術，以「柏林證券」APP操作現金儲值投資損失50萬元，驚覺有異連忙向警方報案，並和警方聯手與車手約在超商面交，劉姓車手出面取款時遭警方逮捕，另2名收水手、監控手起身想逃，也被埋伏在超商顧客群中員警一舉逮獲。

近日詐騙案件層出不窮，警方指出，1名曾姓被害人誤信詐團話術，以為APP操作現金儲值投資能賺錢，今年6月起以面交方式共支付3次款項，合計遭詐騙損失50萬元，事後才驚覺有異，立即到新竹市警三分局香山派出所報案。

員警獲報後，與曾姓被害人前往超商面交，警方也加派於周邊超商內進行監控，期間發現有3名男子於取款現場周圍徘迴逗留，當劉姓車手與被害人見面之際，另2名收水手、監控手藏匿於超商內進行監控車手，並查看有無埋伏警力在場。

當劉姓車手取款為警方查緝到案後，鄭姓及戴姓2名犯嫌見狀起身意圖離去時，被埋伏在超商顧客群內之專案小組員警一併查緝到案，現場同時查獲現金2萬多元、偽造公司章及私章、偽造工作證、偽造收據憑證、涉案行動電話及帳本等犯罪證物，全案依詐欺等罪嫌報請地檢署偵辦，經複訊後向法院聲請羈押獲准。

警三分局指出，近期分別在中華大學、香山高中、內湖國小及竹北高鐵站周邊超商，經由購物民眾及被害人的通報，連續查獲假投資詐騙面交車手案件共計3案6人，其中犯嫌有4人經檢察官複訊後聲請羈押禁見獲准，另1名少年車手經少年法庭法官審理後裁定收容。

新竹市警三分局長林炎巨說，近期警三分局連續破獲詐欺案件，過程中發現竹市民眾於反詐、識詐意識觀念及警覺心確實已逐漸提升，將持續防詐、識詐等預防犯罪宣導，防止民眾受害。