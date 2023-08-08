20歲靜宜大學林姓女大生今年3月飛到緬甸，與從事詐騙男友見面，且對於外界救援，林女堅持「男友走我才走」，目前仍滯留當地。另不久前雖傳出林女已晉升月薪6到7萬小主管職位，但反詐騙組織成員Sammy駁斥謠言，並指林女其實「想回台灣」。

對於有「知情人士」爆料林女擔任詐騙集團人資、手上掌握重要人事資料，且工作表現不錯，月薪達到6至7萬。Sammy直言，林女與其男友情況，「家屬都還要問我」，不清楚這資訊從何而來，更沒有傳言中的外勤加給，「她也不是做人事，做人事的是她男友；這女生是想回來的，只是一來要求綁定男友，再者不花錢能走的機會過了」。

家屬曾發文尋人。（圖／翻攝自沙鹿之美臉書）

Sammy也指出，「緬北不是什麼正常的地方，幫派份子自願過去都走不掉，甭提蛇頭賣去的一般人，不是每家公司都往死裡打，但沒那麼好的，緬北多數公司主管都吸毒，很瘋的，人莫名其妙就沒了」。

回顧整件案情，林女跟家人約好清明返鄉，卻在3月29日於台中沙鹿失蹤，且手機、社群帳號都無回應，住處監視器更遭破壞，心急如焚家屬除報警，也在臉書社團發文尋人，靜宜大學則證實林女失蹤、積極配合警方辦案。

警方透過手機關機前最後定位，研判林女極可能於3月30日出境，後查詢移民署資料與涉外單位協助，確認她在同天上午搭乘飛往倫敦班機，但在泰國曼谷下機，再持護照入境緬甸仰光，之後再無離境紀錄。警方還查出，林女新男友已在當地從事詐騙一段時間，推測單純找男友的她，可能被對方以觀光旅遊名義誘騙

林女獨自前往機場搭機離台。（圖／翻攝畫面）

然而，就在各界以為她遭詐騙集團誘騙、脅迫，恐淪為豬仔甚至活摘器官犧牲品時，專案小組發現她離境過程非常細膩，極可能是自願出境，外界此時也傳出林女積欠賭債、舊手機有博奕帳號與簽注紀錄。

專案小組解散後，全球反詐騙組織確認林女雖被騙入境，但「她樂意」，且組織透過各種管道斡旋，讓林女得以全身而退，林女卻堅持男友不走她就不走，導致這樁風波至今仍處於卡關狀態，林女也錯失回台最佳機會。