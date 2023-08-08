台南市議員陳秋宏8日在議會臨時會提案，針對官田廢木材堆置場的火警，要求相關局處做專案報告。（張毓翎攝）

台南市官田區南廍里一處非法廢木材堆置場從7月24日清晨發生火災，事發經過16天，仍持續悶燒中，讓住在下風處的民眾飽受空氣汙染、叫苦連天，台南市議員陳秋宏8日在議會臨時會提案，要求相關局處做專案報告，為什麼可以在農地堆置廢棄物？當中到底埋了什麼廢棄物？百姓希望可以查清楚。

陳秋宏指出，官田火警已延燒16天，嚴重影響民眾生活起居，消防人員救災很辛苦，甚至不少機具因救災壞掉，至今廢棄物仍堆置在那，沒人處理，他聽聞環保局每次查都有裁罰，但當地里長卻說「罰款只是講給議員聽的」、「沒有用」等。

市議員王宣貿說，該非法堆置場占地約1甲，除大部分為廢木材外，還疑似遭偷埋其他類型的廢棄物，而該位處偏僻，因水源不足，颱風來襲連大雨也澆不熄，夏天因吹南風關係，使廢棄物燃燒的惡臭味，擴散至好幾公里外的新營地區。

不只官田非法堆置場惹民怨，不少議員也提到，安南區海西里也有一處廢木材的違法堆置場頻頻發生火警，惡臭味困擾居民；市議員陳怡珍還說，海西里廢棄物堆置場火滅了又燒起來，有民眾陳情火警害他的雞、鴨都死光光，環保局要有作為，給市民一個交代。

最後，議長邱莉莉裁定8月17日增加議程，由環保局、消防局針對官田、安南區2處廢棄物堆置場做專案報告，並提出相關資料說明台南轄內各非法堆置場的檢討及因應對策。