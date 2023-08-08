世界羽聯（BWF）在8日公布的最新一周世界排名，寶島女單一姐戴資穎持續穩居世界第4，男雙組合李洋／王齊麟在剛落幕的澳洲羽球公開賽再度有4強佳績，本周世界排名再前進兩席，來到第12名。

李洋／王齊麟從7月初加拿大公開賽，到日本公開賽、澳洲公開賽，其中兩站4強作收，日本站更是拿下久違的冠軍，本周世界排名升到第12，「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵則是第13緊追在後。

台灣前四女單戴資穎、許玟琪、白馭珀本周世界排名都沒變動，小戴維持第4、許玟琪第20、白馭珀第23、宋碩芸第28。

男單寶島一哥周天成停留在世界第10，林俊易從第25小跌至26，王子維從第28降一位到第29，蘇力揚前進兩位到第35名，戚又仁第39名、生涯首度拚進世界前40。

在成都世大運勇奪混雙金牌的葉宏蔚／李佳馨，因為上周沒有參加超級系列賽，本周排名從第16名小降到第18，仍是寶島第一混雙。