第34屆傳藝金曲獎今（8日）公布入圍名單，傳藝金曲獎音樂類特別獎頒發給2021年癌逝的已故藝人查馬克・法拉屋樂，戲曲表演類特別獎則頒發給今年過世的歌仔戲小生陳美雲。資深藝人許效舜則擔任本屆宣傳大使，今日適逢父親節，他透露一雙兒女特別畫製他的自畫像送給他，老婆小鐵也寫了卡片送他，讓他相當感動。

許效舜說，兒子女兒2人在繪畫時特別比賽看誰畫的像，讓他在一旁看了既欣慰又驕傲，「其實畫爸爸不難，他們只要拿個便當盒在那邊畫框框就好，他們都很認真，看爸爸哪裡有一顆痣、爸爸現在頭髮有往上長，每個點都不一樣」。

62歲的他表示，近年因為拍攝外景節目《請問今晚住誰家》、《效廉出發吧》，讓身體變得比往還好，讓他很開心有更多體力可以陪伴小孩，「我覺得在我這個年紀，還有2個小朋友可以跟我哈啦，真的很幸福。我們常3個人坐著看電視，然後一直聊，各種話題都互相聊」。

許效舜還爆料，將升小六的女兒最近有個煩惱，就是外貌與他越來越相似，「我小女兒真的很可愛，她覺得她比較像我，每次出去外面時大家也都會講『妳比較像爸爸唷』，然後她就會說『你可以說我長得不好看，但是不能說我長得像許效舜』」。