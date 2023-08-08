港星莫少聰當年以電影《中國最後一個太監》打開知名度，擁一雙電眼的他，外型帥氣，後來和洪欣拍戲擦出愛火，女方還為他生下一子，不過莫少聰近年淡出演藝圈，作風也相當低調，還有網友稱莫少聰落魄接商演，又指他和小28歲嫩妻孫雲玲離婚，對此，莫少聰接受港媒專訪時，除了駁斥離婚傳聞外，還難得談舊愛洪欣和22歲兒子張鎬濂。

洪欣、莫少聰拍電視劇《亡命天涯》擦出愛火，但兩人戀情卻沒有走到最後，洪欣在2000年發現懷孕，但莫少聰不肯結婚，洪欣未婚生下兒子，並以未婚媽媽的身分撫養兒子長大，莫少聰2011年則與小他28歲的孫雲玲結婚，育有一女，不過近期則有網友稱莫少聰落魄接商演，又指莫少聰和嫩妻離婚，獨自撫養女兒，生活潦倒。

洪欣當年因拍電視劇《亡命天涯》與莫少聰擦出愛火，但兩人最後以分手收場。（圖／本報系資料照片）

根據《頭條日報》報導，莫少聰駁斥離婚，強調他家庭生活簡單又美滿，「和孫雲玲結婚12年沒有離婚」，至於他在2016年發文稱和老婆「未能攜手走到最後」，讓外界誤以為他婚姻告吹，對此，莫少聰則表示自己當年意氣用事，夫妻因生活瑣事鬧得不愉快，一時說的氣話，不過雙方事後已講開。

莫少聰也難得談舊愛洪欣，他低調表示雙方現在都各自有家庭，最重要的是兒女過得好，至於22歲兒子張鎬濂，莫少聰只說有聯絡，細節則不願多談，但他仍藏不住父愛，稱讚兒子很懂事、堅強。