周二泛歐Stoxx 600指數早盤跌1.6點或0.30%，為458.08點。

在義大利副總理Matteo Salvini宣布，今年會對銀行的額外利益會課徵高達40%暴利稅之後，義大利的聯合聖保羅銀行(Intesa Sanpaolo)、裕信銀行(UniCredit)都跌超過5%。

義大利股市跌1.4%。

歐洲的銀行股也跌1.8%。此前美國穆迪下調數家美國中小銀行的信評，並說可能會進一步下調美國大型銀行的評級，都廣泛傷及了歐洲銀行同業。

德國股市跌0.4%。稍早的資料顯示，德國七月協調於歐盟標準的通膨率(HICP)終值為年增6.5%，符合經濟學家預期。

中國公布七月進出口的雙位數跌幅，均大於預期，威脅經濟成長前景，並加大了中國政府實施新刺激政策的壓力。

與中國業務較多的礦業股、汽車股均下跌。

礦業公司嘉能可(Glencore)說，今年上半獲利減半，隨後股價下挫3%。