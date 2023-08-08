周二泛歐Stoxx 600指數早盤跌1.6點或0.30%，為458.08點。
在義大利副總理Matteo Salvini宣布，今年會對銀行的額外利益會課徵高達40%暴利稅之後，義大利的聯合聖保羅銀行(Intesa Sanpaolo)、裕信銀行(UniCredit)都跌超過5%。
義大利股市跌1.4%。
歐洲的銀行股也跌1.8%。此前美國穆迪下調數家美國中小銀行的信評，並說可能會進一步下調美國大型銀行的評級，都廣泛傷及了歐洲銀行同業。
德國股市跌0.4%。稍早的資料顯示，德國七月協調於歐盟標準的通膨率(HICP)終值為年增6.5%，符合經濟學家預期。
中國公布七月進出口的雙位數跌幅，均大於預期，威脅經濟成長前景，並加大了中國政府實施新刺激政策的壓力。
與中國業務較多的礦業股、汽車股均下跌。
礦業公司嘉能可(Glencore)說，今年上半獲利減半，隨後股價下挫3%。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。