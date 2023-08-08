45歲男子「阿信」心臟衰竭指數高達4800，經「體外反搏治療」治療3個月，心臟衰竭指數降到680，每天可以跟親友騎單車20多公里也不累。示意圖非當事病患。（亞大醫院提供／潘虹恩台中傳真）

45歲男子「阿信」體重破百，常常走幾步路就狂喘，爬樓梯要休息許久，屢遭親友嘲笑「胖子比較容易喘」，未料就醫發現竟是心臟衰竭，立即安排「體外反搏治療」治療3個月後，不僅能日日騎單車20多公里，連性生活都獲得改善。

阿信過去多次就醫，主訴症狀都是咳嗽、呼吸會喘，不僅走路、爬樓梯會喘，甚至睡覺都會喘到醒過來，經藥物治療遲遲未改善。赴亞大醫院求診、檢查發現，其原本應是橢圓型般的心臟形狀，竟膨脹有如圓形籃球，尤其患者的「左心室射出分率」僅剩30左右，遠低於正常值50至60，心臟衰竭指數高達4800，是典型的「收縮性心衰竭」。

亞洲大學附屬醫院心臟內科主任王宇澄指出，「心臟衰竭」又稱「心臟無力」，致病原因與患者本身三高、遺傳、冠心症、心房顫動等諸多原因相關，造成心臟功能欠佳，無法正常循環血液，提供身體足夠的氧氣及養分，於是出現「累、喘、腫」等症狀；是種難以徹底治癒的疾病，但又具有致死高風險，終生必須回診穩定服藥。

經接受非侵入性「體外反搏治療」，阿信完成3分之一療程時，即可爬到住家4樓不喘，完成全部療程後，每天可以跟親友騎單車20多公里，心臟衰竭指數降到680，心室射出分率也恢復正常，享受健康人生。

王宇澄強調，「體外反搏治療」有如「按摩血管」，可以讓心臟獲得休息，改善血管內皮細胞功能，降低血管發炎，促進心臟血管的新生，但仍需搭配醫師開立藥物。

王宇澄也提醒，「喘」是很主觀的感覺，肥胖造成的喘與心臟衰竭造成的喘一般人很難分辨，最好的方式就是到醫院檢查。