自來水第五區管理處汰換垂楊路老舊管線。（自來水第五區管理處提供／廖素慧嘉市傳真）

自來水第五區管理處汰換垂楊路老舊管線施工情形。（自來水第五區管理處提供／廖素慧嘉市傳真）

自來水第五區管理處汰換垂楊路老舊管線施工。（自來水第五區管理處提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市自來水管線有3成以上是使用30年以上的老舊管線，自來水公司逐年汰換，今年汰換垂楊路、吳鳳北路的管線，8月底還有北排周邊路段管線要汰換，立委王美惠督促自來水公司加速汰換及縮短施工期，減少對民眾的不便。

自來水公司第五區管理處副處長蔡博淵指出，自來水公司自籌經費自執行「降低漏水率計畫」，針對各處轄管縣市的漏水管線汰換，第五區處轄內雲林縣、嘉義縣、嘉義市自2011至2023年共執行28億餘元經費，嘉義市3年各為1.4億餘元執行16件工程、9600餘萬元32件、7700餘萬元7件。

今年最具指標的工程是汰換垂楊路、吳鳳北路老舊管線，目前管線已安裝完成，正與嘉義市政府配合重鋪路面施工；接下來有「民權路、玉峰街和維和街等汰換管線工程」，今天開說明會，自來水第五區管理處長蕭淑貞主持，立委王美惠出席。

王美惠表示，目前全嘉義市自來水管線長度為1077公里，使用30年以上的老舊管線超過335公里，佔全市總管線的31％，比例仍高，其中有143公里是使用40年以上的管線，30年至40年有192.3公里，20年至30年有305.3公里。

王美惠指出，自來水管管線老舊，可能隨時會破裂滲水，因而中斷民生用水，且浪費水資源，另外管線過於老舊，管道內可能含有雜質，造成水質不佳，甚至影響民眾健康，因此她在立法院質詢督促水公司加速汰換老舊管線，還有汰換管線施工要縮短工期，減少造成民眾不便。