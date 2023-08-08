桃園市人口突破230萬人，據統計65歲以上人口約有32萬多人，占總人口數14.28％，市民有使用長照服務者逾2萬3000多人，女性擔負起照顧者角色約6成，男性為4成。市府表示，照顧過程中難免會產生壓力，鼓勵民眾可撥打1966長照專線，讓長照服務協助減輕家庭的照顧負擔。

衛生局指出，桃園市民有超過2萬3000人使用長照服務，調查主要照顧者後發現男女比率為4比6，男性擔任照顧角色常因不善照顧人，壓力也會隨之攀升。蔡姓男子的母親高齡85歲，原本是獨居且生活能自理，但今年4月因病逐漸無法行走，至今臥病在床，蔡男與妻子商量後決議搬回老家就近照顧母親。

蔡男與妻子討論採取分工，蔡男負責照顧母親，妻子責負責照顧子女，但蔡男白天需面對忙碌、高壓的工作，下班返家還需照顧母親，蠟燭兩頭燒，所幸及時申請長照服務，由居家服務人員協助母親洗澡、換尿布等，另也申請輔具，如電動照顧床等，協助移位避免壓傷，喘息服務的介入讓照顧者得以有空閒的時刻，不用再獨自承擔照顧壓力，同時也能提升母親被照顧的品質。

衛生局表示，如若民眾家中有親戚朋友有長期照顧需求，只要用市話或手機撥打1966申請長照評估，對家有失能者提供各種照顧及專業服務、輔具租借、購買及居家無障礙環境改善、交通接送及喘息服務等，呼籲民眾可以善用長照服務，讓長照服務成為家的得力助手，照顧家人也同時照顧自己。

此外，衛生局也提醒，聘有外籍看護工的家庭，除了照顧服務以外，也能使用長照服務，加上勞動部今年推動短期替代照顧服務，於喘息服務外再提供短期照顧服務，累計1年可達52日。如有長照服務需求或諮詢相關問題，可撥打1966長照專線，或至桃園市各區公所、衛生所、各照管分站任一受案窗口提出申請。預市