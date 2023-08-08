35歲女星趙麗穎早年參加選秀比賽「雅虎搜星」，被名導馮小剛賞識，奪得冠軍成為馮小剛廣告女主角，她從小配角慢慢演起，靈動演技和可愛臉蛋很快引起觀眾注意，代表作《陸貞傳奇》、《杉杉來了》、《花千骨》、《知否？知否？應是綠肥紅瘦》部部爆紅，且收穫正面評價；她與男星馮紹峰更是因戲生情，兩人育有一子，今（8）日趙麗穎突首次曬出兒子「想想」的照片，可愛模樣讓粉絲融化。

2018年陸媒報導趙麗穎和馮紹峰拍攝電影《西遊記女兒國》及電視劇《知否？知否？應是綠肥紅瘦》時擦出愛火，但兩人皆沒有承認消息，直到同年10月兩人在微博上雙雙公開戀情，並曬出結婚證宣布已經結婚，2019年1月1日他們在微博宣布懷孕，同年3月再發好消息表示已順利生下一子「想想」，之後夫妻雙方傳因工作異地導致感情生變，2021年4月正式宣布已決定和平分手結束婚姻關係，未來兩人會一起撫養孩子。

雖然已離婚，但雙方對於孩子的保護共識一樣，皆不讓孩子在公眾前露面，保護孩子隱私，趙麗穎也未在社交平台曬出兒子的照片，今（8）日趙麗穎更新抖音，影片中不少是紀錄生活的照片，有美食、街景、物品、自拍，其中一張被網友發現疑似是趙麗穎和兒子想想，只見趙麗穎全身包緊緊蹲在室內，想想一手摟住她的脖子，一腳朝上舉起，雖然沒露臉但個性應該十分活潑，首次發布兒子圖片立刻引起網友們熱議，認為母子互動很溫馨。