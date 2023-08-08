一名年紀不到40歲的男子，由於雙腿膝蓋關節不耐久走、易疼痛而就醫，檢查發現，男子的膝蓋軟骨磨損嚴重，醫師原以為男子是因運動強度過高致膝蓋受損，但男子稱每天只緩慢步行20分鐘左右。醫師細問後才知，原來男子原本重達130公斤，後經縮胃手術，才降至目前的80公斤。醫師表示，過重的體重不只增加膝蓋承受的壓力，也會加劇身體慢性發炎，導致失智、癌症等。

復健科醫師王思恒在《健康好生活》中表示，上述男子相當年輕，不到40歲，主訴兩腿膝蓋走一下就會感到疼痛，經X光檢查發現，膝蓋的軟骨組織磨損相當嚴重，已導致骨刺形成，年齡如同70歲的老人。他原本以為，男子年紀如此輕，膝蓋磨損如此嚴重是因為平常運動強度過高，但男子稱，每天僅走路20多分鐘，且為溫和的步行。

王思恒細問下才知，男子之前是重度的病態肥胖，身高170公分，原本的體重高達130公斤，之後經過縮胃手術，才降至目前80公斤，「由於男子從小胖到大，膝蓋磨損逐漸累積、加重，所以即使現在瘦到80公斤，膝蓋的嚴重磨損已然形成。」

他說明，由於生物力學的原理，體重增加1公斤，膝蓋壓力增加2公斤，過重的體重對膝蓋的損害，除了透過體重這一物理性的壓力外，還有來自身體的慢性發炎，「在磨損與發炎不斷增加下，膝蓋的修復來不及緩解的情況下，導致膝蓋傷害與日俱增。」他並表示，體重過重也與癌症、失智、心血管疾病有關，民眾務必要控制自身體重。