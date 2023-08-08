民進黨新北市議員林秉宥近期接連揭發，國軍戰術背心的抗彈板有無法抵擋共軍子彈、用手就能折彎等重大瑕疵，與國防部隔空交火。林秉宥接受專訪時直言，「我認為或許是有弊案存在」，國軍抗彈板是用十幾年的過時標準，加上兵工廠的品質不佳，已經是一無是處；對於軍品的價格，他也批評是「又貴又爛」，民間購買相同、甚至更高規格的抗彈板，價格僅需軍品的3分之1，「為甚麼會去買一個貴了3倍，卻沒有用的東西？還是認為有弊案的情況在裡面」。

林秉宥接受網路節目《斐姨所思》專訪，分享近期踢爆軍品瑕疵的事件，主持人范琪斐提問「國軍採用三級規格的抗彈板是否合用」，林秉宥指出，國防部說抗彈板符合標準，是符合2001年的NIJ0101.04的標準，但發放裝備是2015、2016年的事情，「用十幾年前的標準，這是最大的問號」。

林秉宥提到先前的實測，據基層士兵反應是2016至2020年的產品無法用手拗彎，但2021、2022年的產品就會被拗彎，專業人員判斷是加工過程出問題，包括拗彎、刺刀可以刺穿，就是品質不良造成。林秉宥直言，過時標準加上品質不良，已經一無是處，「我認為或許是有弊案存在」。

林秉宥認為，理論是產品規格是一樣的，但某些年份的產品出現問題，那可能就是兵工廠的品質有問題，國造是好的政策目標，但應該是先提供合理、有用的產品再去談國造，而不是把國造放在前面，好像東西做得不好是理所當然。

范琪斐也問到「民間到底有沒有更好的替代產品」，林秉宥秒回「有啊」，並坦言他對這個問題非常介意的原因，是因為台灣是輕工業強權，在鞋子、衣服、纖維都很厲害，「可是為什麼軍方提供的東西，都比民間的差？」就像軍中的鞋子也會比民間鞋廠的差。

林秉宥說，抗彈板不是高科技的產品，很多國家都會做，像烏克蘭的工廠是從中國大陸買原物料做加工，但烏國民間銷售的產品品質，比台灣的國家兵工廠還要好，這個說不過去，烏克蘭相對資源匱乏、輕工業不如台灣發達，卻能做出便宜又好的產品在市面上銷售，這是違反常理的現象。

林秉宥也說，國防部標價給士兵的產品價格(即遺失、破壞要賠給軍方的價格，等同是售價)，一套是約3.7萬元，前後各一組，一組約1.8萬元；在買民間的NIJ3級產品時，僅需3、4000元，「所以才講說又貴又爛」。

林秉宥指出，他的美國友人為測試購買雜牌的NIJ4級(可抵抗共軍子彈等級)的抗彈板，只要200塊美金，約台幣6000塊，「為什麼會去買一個貴了3倍，卻沒有用的東西？還是認為有弊案的情況在裡面」。他也直言，能理解商人要賺錢，貴個3成還能接受，但貴到3倍就不合理，合理的利潤範圍絕不會是300%。