日本知名AV女優三上悠亞近日與多位女優們一同來台，參與「TRE台北國際成人展」的活動。事後也有多位網友在社群論壇上發文，寫下對該活動的參與想法。豈料，其中有人稱「三上悠亞給福利太敷衍」，在社群上引發議論，更有人狂推「另一位女神」河北彩花的親民舉動。

自「TRE台北國際成人展」於本月初盛大舉辦後，網路上有不少人寫下對於該活動的參與感想。除了有人列出「展場太小、動線太差、人太多、冷氣不強及舞台太低」等五項缺點外，更有人在PTT版上發聲，指出與三上悠亞的互動過程，包括握手，拍照還有比了YA、愛心和手指愛心等，但沒想到簽完名就被請出去了，讓PO文者感到十分失落，「官網寫的勾手還有十指緊扣呢，太敷衍了吧，什麼親密互動都沒有，就這樣花了快四千。」

而相關貼文PO出後，也引發網友們的留言討論，不少人紛紛表示：「說真的，所以這種體驗跟TRE沒關係」、「就是要坑你啊，真的盤。」此外，還有許多網友紛紛留言狂推另一位女神河北彩花，指出：「河北出了名的寵粉，昨天去實際看她的互動真的無話可說，太屌了」、「河北想努力拓展粉絲，所以福利給很大也是可想而知」、「河北清晨三點還回文一位粉絲中文，該世代交替了。」

此外，河北彩花也在社群上曬出多張活動時的火辣美照，文中以主題標籤寫下「TRE」、「2023」、「台灣」等字句，分享自己既興奮又開心的心情。另外，她也一併以限時動態的形式，暖心感謝台灣粉絲給她的支持，更直言對於台灣鳳梨酥的喜愛。