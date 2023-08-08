無黨籍高市議員黃捷，原本屬於時代力量，但2020年8月26日因理念不合退黨。她當菜鳥議員時質詢時任高雄市長韓國瑜，因為「翻白眼」一戰成名，後來民進黨力助挺過罷捷風波，今年6月黃捷申請加入民進黨，今（8）日高市黨部執委會已通過該申請案。

今年30歲的黃捷2018年初次參選鳳山議員，曾韓國瑜擔任市長時期，在議會質詢翻白眼，獲封新一代鄉民女神，之後一舉一動成為焦點，也是媒體寵兒。她後來與時代力量漸行漸遠，2020年8月26日宣布退出時力。

黃捷隨後與民進黨走得較為靠近，尤其民進黨力助下，2021年2月黃捷挺過罷捷風波，後來外界就預料她加入民進黨是遲早的事。2022年二度挑戰連任市議員，黃捷橫掃2萬7744票，拿下該選區最高票，之後就頻傳她有意更上一層樓。

黃捷今年傳出可望被民進黨徵召參選左楠立委，最後卻徵召高市議員李柏毅出戰，當時黃捷大器回應，她尊重此安排，也強調會團結幫忙輔選。

5月底時，高雄市長陳其邁則爆料，黃捷表明想加入民進黨，誇讚她是一個非常優秀的年輕政治的新世代，在議會也有非常傑出表現，「我也告訴她，我非常樂意擔任她入黨的介紹人」，一起為台灣、為高雄努力。

民進黨高市黨部主委許智善今證實，黃捷6月提出申請入黨，今天經中執會開會討論，確定通過申請案。她入黨後，會盡全力輔選立委跟總統選擇，而相信她本身在網路上聲量以及跟問政表現，也會吸引更多年輕人認同民進黨。