高旻示擁有精湛表演，不斷塑造出多樣化的角色。（優擎科技提供）

高旻示女神般的亮眼外貌更是讓人難以忘懷。（優擎科技提供）

韓國女星高旻示曾演出《Sweet Home》、《五月的青春》等夯劇，近期更在電影《神鬼海底撈》中以突破自我的造型，與金憓秀、廉晶雅2位影后同台飆戲，8月27日她將首度來台，出席醫美代言活動，她也提前錄製影片問候台灣觀眾，直呼從小就喜歡台灣電影，月底來台時，非常期待能嚐到美食。

現年28歲的高旻示2016年以網路劇出道逐漸嶄露頭角，在電影《魔女首部曲：誕生》中飾演金多美的好姐妹，獲得韓國大鐘獎最佳女配角提名，也在Netflix劇集《Sweet Home》中成功塑造叛逆厭世的李到晛親妹妹形象，打開全球知名度，隨著新一季開拍，她將會展現怎樣的魅力令人期待，2021年再與李到晛合作，以淒美虐心韓劇《五月的青春》獲得演技獎，無疑是備受矚目的新一代大勢女演員。

除了擁有精湛表演，不斷塑造出多樣化的角色外，女神般的亮眼外貌更是讓人難以忘懷，被問到在任何情況下都能散發出自信光彩的秘訣時，近期忙著宣傳電影《神鬼海底撈》的她強調自信和魅力的重要性，開朗地說忙碌的宣傳活動反而會讓自己更投入工作，並透露平時就透過練瑜珈、芭蕾來鍛煉體力，也很幸運地遇到良師，學會在心裡打造堅強的核心，且懂得適當地讓自己休息再繼續練習，藉由芭蕾培養身體的律動感，用瑜珈讓身體更放鬆，也會定期接受醫美保養。

為了預祝高旻示在8月底有段美好旅程，如同她在每部作品裡展現出的不同魅力，品牌還特別準備了台北、台中、高雄、台南等4個城市的特色玻璃杯，高旻示收到當下，便開心認出杯子上的小籠包、珍珠奶茶、天燈，也特別期待能嚐到名揚韓國的牛肉麵、麻糬，還俏皮地請大家多多推薦。