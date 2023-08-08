苗栗縣長鍾東錦（右）允諾全力支持。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗泰安孕育眾多體育國手，但鄉內卻無大型體育場，2019年透過立委高金素梅向中央爭取在圓墩部落設置，縣府8日舉行縣務會議，泰安鄉長陳吉基提及運動園區預定地約8公頃，希望縣府能協助盡早撥用公有地，以利運動園區早日開發，縣長鍾東錦允諾全力協助。

泰安鄉雖位於苗栗偏鄉，但體育人才輩出，如棒球國手吳凰是泰安泰雅族人、泰安梅園國小培育出多位角力國手，但鄉內長年以來沒有合適的運動場域，運動員只能擠在少數國中小學的運動場練習。

因此泰安鄉公所提案，利用錦水村汶水溪左側，2塊面積達8.1公頃的縣有土地，興建泰安運動園區。鄉公所祕書陳信達說，目前泰安運動園區規畫2座綜合運動場、泰雅生態及文化公園、停車場與假日市集、落羽松步道林區等5大區域。

縣府8日舉行縣務會議，泰安鄉長陳吉基說，鄉內苦無現代化、機能性的大規模運動休閒場域，因此公所參考羅東運動公園及尖石運動場，規畫設置運動員區，盼帶動部落各年齡層運動風氣，期盼縣府協助撥用土地事宜，讓運動園區能順利動工。

縣長鍾東錦允諾全力支持，並建議將8公頃土地一次性撥用給公所，以利後續開發。縣府農業處長陳樹義表示，該案縣有土地為農牧用地，鄉公所得提出興辦事業計畫、水保計畫，並依土地法辦理撥用事宜，屆時農業處就會核准撥用。