麥可思研究院發布的一份調查報告顯示，當下「95後(1995年後出生)」、「00後」大學畢業生就業觀更為理性務實，曾經「北上廣深」是不少大學畢業生的嚮往之地，如今越來越多的畢業生選擇回鄉就業，非一線城市、基層就業成了他們的新選擇。

中新社報導，該報告的調查結果是基於麥可思研究院對於2022屆大學畢業半年後培養質量的跟蹤評價，以及近5年大學生畢業生就業質量的跟蹤評價。

調查發現，近五屆在外地（非生源省）求學的應屆大學生畢業半年後返鄉（生源所在省）就業的比例呈上升趨勢。2022屆外地求學大學生返鄉就業的比例（47％）較2018屆（43％）提升了4個百分點。

不同性別、不同生源地的應屆大學生返鄉就業情況，均有所不同。在外地求學的2022屆大學女生，畢業後即返鄉就業的比例（52％）明顯高於男生（40％）。報告稱，這可能與女性更偏向於追求安全穩定的心理機制有關。

不同生源地2022屆大學畢業生，畢業即返鄉就業的比例也差異較大。東部地區生源返鄉就業比例最高，為59％，其後為西部地區（44％）。東北地區生源返鄉就業比例相對略低，為24％。

報告稱，大學畢業生返鄉就業意願或與地區經濟發展水平有較大關係。家鄉所在地經濟發展水平越高，就業機會和發展空間越大，生活環境越好，對大學畢業生的返鄉就業吸引力越大。

另外，對返鄉就業群體所在用人單位類型進行分析，報告顯示，2022屆返鄉就業大學畢業生在政府機構／科研或其他事業單位的比例（25％），高出全中國大學畢業生平均3個百分點，在國有企業的比例（24％），高出全國畢業生平均水平2個百分點。

從收入觀察，返鄉就業群體即便在月收入不具有優勢的情況下，就業滿意度並不低。調查顯示，2022屆返鄉就業大學畢業生的月收入5525元人民幣，低於全中國大學畢業生平均水平465元，工作專業相關度（70％）低於全國大學畢業生平均水平4個百分點，但就業滿意度（78％）略高於全國大學畢業生平均水平（77％）。