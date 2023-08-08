4到6月的3個月，願景基金獲利610億日圓，約4.26億美元，去年同期則大虧2.33兆日圓。同時，軟銀集團虧損金額，也從去年3.16兆日圓，縮小至4776億日圓。軟銀會出現帳上損失，主要是受到阿里巴巴、德國電信以及T-Mobile電信的美國業務所拖累。

願景基金終於能洗刷上個財年虧損300億美元，金額創下新高紀錄的汙名。從2017年開始，軟銀投入數十億美元用來投資尚未獲利的科技新創公司，也提高了這些公司的估值。

之後，手上有大把科技股票的軟銀，又遇到中國大陸在2020年執行的整肅計畫，以及2022年聯準會開始啟動升息周期。不過，軟銀創辦人孫正義卻沒被打倒，反而東山再起還要增加投資全球新創業者。

代表科技族群表現的那斯達克100指數，在4到6月的3個月大漲15%，並創下上半年最佳表現。看好人工智慧AI後市發展以及利率可能已經到頂，軟銀又對新創公司恢復信心，像是Grab、Coupang以及Roivant Sciences。

上季，願景基金僅投資16億美元，對孫正義來說，這只是以前投資規模的九牛一毛而已。不過，日後是否會增加投資的銀彈，還要取決於軟銀旗下Arm日後新掛牌是否達標。

根據最新季報，由於全球半導體產品需求趨緩，若以美元計算的銷售金額減少11%，故Arm上季虧損95億日圓。這家晶片設計公司計畫最快9月上市，籌資100億美元，估值在600至700億美元之間。

若一切順利，Arm可望成為阿里巴巴以及Meta之後，規模最大的IPO（股票初次公開發行）。分析師表示，一旦Arm掛牌，軟銀可以有兩種獲利來源，一種是來自Arm與其它AI晶片相關投資，再來是願景基金擴大的投資版圖。