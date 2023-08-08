下午泡杯花草茶，陪伴許多女性上班族度過美好的時光。許多人會因著香氣去挑選花草茶，但其實每個人適合飲用的花草茶不盡相同。生理期間哪些族群該避免飲用玫瑰花茶？需要提神醒腦的上班族，除了飲用咖啡，亦可泡一杯哪種花草茶？究竟花草茶有哪些你不知道的事，一起來一探究竟吧！

1.玫瑰花茶的優點：帶有浪漫香氣，可以舒緩情緒，達到安神鎮定的效果；適用於調理女性生理期，對於經血少、經痛有舒緩的作用；亦可去肝火，改善暴躁易怒的狀態；改善氣血循環，養顏美容。

玫瑰花茶的缺點：清熱退火，因此胃寒、易腹瀉者須酌量飲用；具有活血作用，生理期月經量較多的女性不建議飲用，避免經血排出過多。

2.洋甘菊茶的優點：白天飲用可緩解工作壓力造成的焦慮，促進大腦分泌多巴胺，進而安定情緒；夜間飲用可助眠，幫助消化、養顏美容。

洋甘菊茶的缺點：空腹喝洋甘菊茶容易頭暈眼花、嘔吐。若平時有服用降血壓藥，或使用安眠、鎮定藥物的人，請勿飲用洋甘菊茶，會加重症狀。

3.薄荷茶的優點：味道清涼，可提神醒腦；內含維他命C，可增強免疫系統、治感冒；薄荷醇及薄荷酮會放鬆胃道平滑肌，能夠有效改善腹痛、助消化；薄荷醇能夠放鬆人體平滑肌，抑制前列腺素，進而舒緩生理痛。

4.蒲公英茶的優點：蒲公英茶飲可清熱解毒，疫情延燒期間，亦有網友分享，「因為疫情而認識這個茶，除了幫助身體消炎、解毒，平日我會一個茶包重複多沖1~2次，意外發現它使我的乳腺增生得到改善，當日就消腫，沒那麼痛了。」

蒲公英茶的缺點：蒲公英茶性涼，不建議每天飲用，需要間隔一段時間，再飲用。

5.鼠尾草茶的優點：改善憂鬱情緒、增強記憶力，具有強化乙醯膽鹼的神經傳導作用，對於預防腦部疾病如阿茲海默症有其作用。

鼠尾草茶的缺點：有血壓、癲癇問題的患者不建議飲用。

除了上述的花草茶，薰衣草茶也是常被提及的茶種，可以助眠降抑鬱，但它的特殊香氣接受度因人而異；蒲公英茶則是外國人喜愛的花草茶，跟台灣的風情大不相同。不過，《100種藥草療癒全書》也提到，「草本茶不管再安全，過量或者長期的飲用，一定會對身體造成影響。每次一杯為限。」。下次，若和同事聊起花草茶，你也可以當起花草茶小老師，和同事開一堂友好互惠的「花草茶知識小教室」。