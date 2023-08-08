「當代傳奇劇場」將在地的板橋文史脈絡與最科技的表演藝術元宇宙跨域結合，打造「板橋放送所．傳奇放送科藝文創園區」。（新北市文化局提供）

「台北放送局板橋放送所」8日循戲劇傳統舉行「破臺儀式」，迎祖師爺、跳鍾馗祈求演出順利，營運昌隆。「板橋放送所」是新北市首件古蹟促參案，「空軍三重一村」則新北市首件歷史建築OT案，兩處皆於去年簽約、今夏開幕。文化局表示，市府去年與新北市當代傳奇文化藝術基金會訂約，透過營運移轉引進民間資源，活化古蹟。

新北市政府指出，「台北放送局板橋放送所」為市定古蹟，透過修復及活化再利用，與財團法人新北市當代傳奇文化藝術基金會合作打造「板橋放送所．傳奇放送科藝文創園區」，推出沉浸式劇場、板橋故事屋、親子劇場、舞者Cafe等，帶給民眾全新藝文體驗。

文化局指出，「當代傳奇劇場」將最在地的板橋文史脈絡與最科技的表演藝術元宇宙跨域結合，打造「板橋放送所．傳奇放送科藝文創園區」，古蹟本體變為「當代傳奇光影沉浸式劇場」供民眾賞劇、品茗、用餐。

文化局表示，「板橋故事屋」展示板橋主題出版物及新北市傳統藝師群像及口述歷史影像紀錄，讓民眾遊古蹟、看好戲，還可以欣賞板橋在地傳統工藝、傳統表演藝術。

「台北放送局板橋放送所」每日上午7時至下午9時（每月第1個周一休園），開放民眾入園，8月8日起至9月24日開幕季期間，民眾可在「板橋故事屋」中體驗懷舊老廣播，回味板橋放送所在日本時代強化台北放送局的無線電波遠送至嘉義民雄，達到全台廣播的時代氣氛，嘉惠板橋區市民8月8日至8月13日免費入場參觀體驗。