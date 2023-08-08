台灣汽車金融龍頭和潤企業（6592）7月自結營收再創新高，合併營收為24億元，年增22.1 ％，累計前7月合併營收為159億元，年增25.9％，皆再創同期新高紀錄。和潤亦邁開腳步揮軍東協，7月底已與柬埔寨李華租賃（Ly Hour Leasing PLC）完成簽約，正式進軍東南亞市場，未來將加速國際化腳步和發展。

和潤企業日前亦公告2023年第二季財報獲利狀況，第二季合併營收為69億元，年增26.7％；累計上半年合併營收135億元，年增26.6％，以地區別來看，台灣、大陸營收成長分別為27.5％、18.2％，上半年合併保有資產達2813億元，年增26.2％，EPS為3.05元，綜觀第二季合併營收、上半年合併營收及保有資產皆持續保持雙位數成長。

和潤董事長劉源森表示，和潤上半年因利息調升導致成本提高而影響獲利，但在積極對應下業績仍穩步成長，5~7月和潤內部推動夏季大挑戰，在全員衝刺下三個月業績突破429億，7月單月業績更衝破163億，雙雙站上歷史新高峰。

和潤企業近年來營運不斷成長，除了致力追求卓越的業績及獲利表現，亦重視公司治理之強化與精進。和潤企業已連續3年入選台灣指數公司「公司治理100指數」成分股，並連續3年榮獲證交所「公司治理評鑑」上市公司排名6~20％，更連續17年獲得中華信評給予長期「twAA-」與短期「twA-1＋」評等，及長期評等展望為「穩定」，皆顯示和潤在長期經營表現和風險管理方面的穩健與可靠。

和潤企業亦積極落實SDGs聯合國永續發展目標，今年首度參加2023TSAA台灣永續行動獎，在競爭激烈的321件創新提案中，榮獲「社會共融銅級獎」肯定，和潤企業將持續推動永續行動，發揮正向影響力為社會做出更大的貢獻。