東勢警分局今天特地舉辦第88節羽球聯誼賽，讓同仁盡情甩開壓力。（警方提供）

豐原警分局於今天舉辦「一家之主、爸氣十足」父親節歡慶活動。（警方提供）

今天是父親節，對警察爸爸而言，最大滿足與享受就是能和家人好好吃頓飯！台中東勢警分局特地舉辦第88節羽球聯誼賽，讓同仁盡情甩開壓力；分局長林大為也分享自己因在年前報到，導致無法陪家中3寶過年，當時父子含淚堅強面對情景，讓他更能了解警察爸爸的辛苦。

林大為常跟同事分享孩子的成長喜悅，其中一件感心小故事是這樣發生，他說，當時派令來的匆忙，就在年前的這一天報到，他幫3個小孩洗澡後，送他們就寢，並一一跟孩子說「爸爸無法陪你們過年了…。」剛說完，波弟就偷偷說，「爸比你這樣說，我都要哭了」；事實上，他們都是含淚蓋上棉被，而他也是十分不捨，心想，「或許這是小孩子成長的開始！」

林大為育有3寶，有感於身兼父職的員警也是家庭的重要支柱，其壓力、責任及貢獻並不亞於母親，為了讓分局的警察爸爸們能夠在父親節這天紓壓一下，特地舉辦東勢分局第一屆88節羽球聯誼賽，邀請親子一起享受親子時光，並提供獲勝隊伍加菜金。

東勢警分局指出，比賽也邀請東勢分局協勤民力一起參與，除了吸引更多人一起同樂，更希望藉由現在正夯，普及率較廣且較不容易受傷的羽球競技，增加同仁與民力彼此的交流與默契，促進運動風氣，以調適身心健康。

另外，豐原警分局特別在8月8日這一天舉辦「一家之主、爸氣十足」父親節歡慶活動，分局長劉其賢指出，常聽到「母親節呷龍蝦，父親節跑到沒半個…」這俗語，為讓每位警察爸爸感到自己受到重視，特別於今日上午馬不停蹄至各所致贈蛋糕及咖啡禮盒，祝每位辛勞的警察英雄「身體健康、家庭幸福」及「父親節快樂」!