台鐵公司明年元旦營運，目前董事長與總經理人選皆未出爐，有媒體表示將由曾擔任鐵工局長、台鐵局長、觀光局長的現任中華顧問工程司董事長周永暉出任董事長。對此台灣鐵路企業工會今日發表聲明指出，為求改革初期公司安定、人員安心，工會將力挺現任局長杜微出任台鐵公司首任董事長。

台鐵工會表示，台鐵公司首任董事長應具台鐵基層經驗、尊重工會意見，並可為台鐵改革後，帶來安全、安定、勞資和諧，穩定台鐵永續為首要人選。

工會指出，近期有媒體揭露台鐵公司首任董事長人選已是沸沸揚揚，不過工會認為，有關首任台鐵公司董事長人選，台鐵公司化是以安全與永續經營為目標，台鐵轉型公司之初，處於動盪不安、尚待磨合，此間無論是總經理甚至是董事長，「須有台鐵基層經驗的台鐵人擔任。」

但周永暉也擔任過台鐵局長，為何工會挺杜微？工會強調，所謂台鐵人，絕非短期過水、政治魁儡等，而是台鐵基層出身，從一而終者，才是基本條件。目前台鐵局長杜微出身台鐵基層，對台鐵的情感無須質疑；且杜微在子法協商過程皆能與工會溝通無礙、達成共識。因此工會認為台鐵公司首任董事長由杜微擔任，能穏定士氣，帶來安定、安全，對台鐵永續發展具正面意義。