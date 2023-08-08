億豐受各大零售商客戶在第2季仍採庫存調降策略，導致下單量減少影響，第2季財報合併營收67.1億元，年減19%，儘管毛利率因產品組合改變而上升，營業利益率仍難抵營收規模大幅下降的拖累，由去年同期的26.7%壓縮至25.8%。營業利益為新台幣17.3億元，年減21.9%。

業外損益方面，億豐2023年第2季的匯兌利益挹注為新台幣2.5億元，較去年同期有額外貢獻，2023年第2季的歸屬母公司業主之稅後淨利達到新台幣13.5億元，年減少18.4%。每股盈餘為新台幣4.62元，減少1.04元。

在永續發展上，億豐指出，新獲《富時羅素；FTSE Russell》的認可納入永續指數，並摘下《機構投資者；Institutional Investor Research》2023年的5項評比肯定，則展現億豐持續在環境永續和公司治理的努力成果。