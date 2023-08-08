綜觀受益人數前十名的債券ETF，多由規模前五大ETF發行商發行。但統一投信後來居上，旗下這檔00931B掛牌前的受益人數就達到1.9萬人，以第八名的成績強勢殺進ETF巨頭主導的一級戰圈。若以成立日期來看，其他九檔ETF都已成立超過三年，甚至其中有三檔是成立五年以上。唯有00931B為今年七月底才成立，並於8月7日掛牌，也是今年成立的唯一一檔債券ETF。

統一美債20年ETF（00931B）(本基金配息來源可能為收益平準金)基金經理人許雅惠表示，近期惠譽調降美國評級，使市場出現較大震盪，但反而提供投資人更好的布局機會。因市場對本次美國信評下調，早在五月就已有預期，且這也並非美國首次被調降信評。最近一次美國信評被調降發生在2011年時，標普將美國信評調降一級，使股市大跌，但美國公債卻吸引大量資金流入，帶動債券價格走揚。

許雅惠表示，目前美國長天期公債指數仍保持在長線超跌水準，甚至是今年以來低點。短期內若因單一事件影響，出現較大波動，對投資人來說是絕佳的進場機會。投資人可以趁此時買進美債ETF，參與未來債券價格回升，或聯準會降息帶來的債市行情。