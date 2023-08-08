周二香港恆生綜合指數收盤下跌353.75點或1.81%，為19184.17點。國企股(H股)跌2.2%，為6588點。科技指數跌2.8%，為4374點。

大型科技股集體下滑，騰訊、阿里巴巴分別跌1.9%和2.7%。

碧桂園大跌14.4%，報1.12港元。稍早該公司表示，無法兌現兩筆美元債券的利息，總計為2250萬美元。該公司稱，仍在30天寬限期內。

內房股重挫，融創中國和新城發展皆跌逾8%；世茂跌8.2%；恆大物業跌16%。

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