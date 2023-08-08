路透社報導，利馬一名衝浪教練羅德里格斯（Sergio Rodriguez）說：「太陽一直高掛，幾乎一整週陽光都超曬，感覺起來更像是夏季。不過這樣的天氣給了我們更多的工作，因為人們想要衝浪。」

當地漁民奇斯卡（Rolando Quisca）也說他受益於熱浪，稱喜歡較暖水溫的長鰭鮪漁獲異常高。

奇斯卡說：「已經多年沒見過如此龐大數量的長鰭鮪，這十分不尋常。」

今年7月締造史上最熱紀錄，全球各地都出現極端高溫，連本應值隆冬的南半球，美洲南端一進入8月就迎來嚇人的高溫。

秘魯國家氣象水文局（Senamhi）天氣預報員艾斯卡加迪羅（Yuri Escajadillo）說：「我們竟在冬日測得攝氏27.6度的氣溫。」

「冬季理應不會有如此高溫，這是破紀錄的，已超越過去所有的數值。」

艾斯卡加迪羅表示，聖嬰現象（El Nino）導致秘魯沿岸的海水變暖，是造成氣溫如此飆升的原因之一。

他表示利馬外海的水溫本應介於攝氏16到17度，但現在竟然高達20至21度。

南美洲其他地方，智利首都聖地牙哥上週經歷如春季般的氣溫，而根據智利北部記錄到的數據，部分地區甚至出現達37度的高溫。玻利維亞的「的的喀喀湖」（Lake Titicaca）正逢極度乾旱，當地水位已低至空前新低。