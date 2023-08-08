小人國主題樂園今天下午2點多發生遊樂設施「轟浪」卡在半空軌道上的驚魂事件，當時船艇正在爬坡中，突然間卡在約6層樓高的軌道上一動也不動，15名遊客傻眼不知發生什麼事，而船艇卡住半空的時間約5分鐘，最後遊客在工作人員引導之下，沿著設施的維修軌道往下走，過程全被在一旁水樂園的遊客目睹，直呼好驚險。

小人國表示，今天下午2點多遊樂設施「轟浪」發生機械故障事件，該船艇在軌道半途中卡住，當時行駛約莫才3分之2，高度約6層樓高，而設施上遊客有15人，有大人也有身高超過110公分的兒童，當下工作人員立刻就沿著設施維修通道，將遊客一個個引導到地面上，全數平安無人受傷。

小人國也說，每天在開園前工作人員會針對所有的遊樂設施做檢修，確認運作安全無虞才會營運，這也是小人國開園以來第一次碰到如此狀況，工作人員每天都有針對萬一設施故障救援的SOP程序，且維修通道兩側都有扶手，遊客步行下來安全無虞，而轟浪設施今天因機械故障已經暫停營運，之後會再做精密的檢修，確認測試後沒有安全疑慮才會重新對外開放，因為正值暑假期間來客數多，也會針對每一項設施加強巡檢維護安全。