大陸《環球時報》環球網報導 ，中國海警官方微信帳號8日發布視訊證據，還原5日中國海警依法處置菲律賓非法進入仁愛礁臨近海域船隻。相關專家表示，視訊畫面顯示出，中國在應對這起非法入侵事件時使用的是執法力量而非軍艦，且在執法過程中，中國表現出相當的克制和專業。不過，外界不應低估中國捍衛祖國領土完整和統一的決心意志。

中國海警公布的視訊證據顯示，8月5日9時40分許，中國海警5201艦對菲「尤娜紮·五月」2號遊艇進行警示性水炮噴射，全程保持理性克制。

《環時》報導，專業人士表示，在這段2分40秒長的視訊中，中國海警船全程沒有改變航向，是在菲律賓船隻執意要衝闖仁愛礁附近海域的背景下，中方才發射水炮警示驅離，表現非常理性克制。

同一天，中國駐菲律賓大使館官方微信號發布消息稱，中國駐菲律賓大使黃溪連7日會見菲外交部副部長拉紮羅。黃溪連闡述了中方在仁愛礁問題上的一貫立場，介紹了近期仁愛礁事件原委，強調一段時間以來，菲方一再採取破壞既有共識、挑戰管控現狀的單方面行動。他表示，菲方不顧中方的一再勸阻和警告，執意派出船隻沖闖仁愛礁附近海域。在此情況下，中方不得不作出必要反應，中國海警依法實施適度措施。

8月7日，菲律賓外交部和國家安全委員會召開聯合記者會，要求中國停止在該海域進行「脅迫、非法和不可接受的活動」。

《環時》報導，經士智庫創始人兼總裁、國際軍事行動法研究中心主任、退役海軍上校田士臣指出，與菲律賓相比，中國國力相對較強，但中國從未恃強凌弱。他表示，中國在應對這起非法入侵事件時使用的是執法力量而非軍艦，執法和使用軍艦在衝突性質上完全是兩碼事。此外，從視訊中可以看出，即使是在執法中採取措施，中方也表現得非常克制和專業。

他同時分析稱，中方外交部門已表示，希望與菲就管控仁愛礁局勢商談。正是由於中方專業克制，而不像某些國家對外動輒使用武力，這樣的事件才沒有演變成重大危機，這是中國對地區和平穩定的重大貢獻。不過，與此同時，中國也不會被任何力量恐嚇，被逼迫讓步，任何國家都不能幼稚地把中國的克制專業視為軟弱可欺。他認為，菲律賓這次很明顯企圖借助美方力量在南海問題上「占便宜」或「撈取不當利益」，這種投機做法既不合理也不合法，且大大低估了中國人民捍衛祖國領土完整和統一的決心意志。