蹲點20年，屏東農業科技園區管理中心喜迎揭牌。(林和生攝)

台灣唯一以農業為發展主軸的農業部農業科技園區管理中心，8日舉辦揭牌典禮，蹲點20年，終於看到從籌備中心正式成為管理中心，眾人期許此處不僅是農業生產基地，更是循環經濟的中心。

農科園區2003年成立籌備處開發迄今20年，隨著農業部成立，等備處也正式升格為管理中心。農業部表示，升格不僅是對園區發展成果肯定，更代表對臺灣農業科技發展的願景，未來將與學研及產業界共同努力，打造獨步全球的農業科技產業聚落。

農科園區占地面積近400公頃，擁有完善基礎工程生活機能設施、標準廠房、進出口貨棧、倉儲物流等營運設施，且為營造友善投資環境，設立工商服務單一窗口，協助進駐企業辦理土地或廠房租賃建築管理、公司及工廠登記等服務，使投資進駐能夠更加簡潔便利。

目前園區已引進117家農企業進駐形成產業聚落，帶動投資金額超過新台幣152億元，並創造2700名就業人口數。為推動臺灣農業接軌國際，農科園區在緊鄰桃園國際機場旁約13公頃用地建置「桃園農業物流園區」，目前正進行整地及公共設施興建工程。

完工後藉鄰近桃園國際機場與臺北港的海空聯運區位優勢，設立農產品專屬航空集货中心，並導入保稅、檢疫、檢驗、通關等便捷服務，以擴大外銷出口動能。

農科主任謝勝信展望未來表示，園區除了提供農企業展所需良好軟體環境和服務，更掌握產業趨勢引導產業投入冷鏈物流、淨零碳排、循環農業潛力項目，輔導進駐企業運用在地農產品並建立完善冷鏈物流體系，採用節能減排、清淨能源並有效循環再利用等措施，期望有效整合臺灣農業資源，落實新農業、新南向及循環經濟等政策推動。

立委鍾佳濱舉例，母親懷胎需要10月、站穩武林則是十年磨一劍，農科蹲點20年終於盼到升格，真的非常不容易，除了很多隱形冠軍進駐，也盼將來不只是農業生產重要基地，更是循環經濟的中心。