今年3月一位靜宜林姓女大生為了愛情飛往緬甸，和從事詐騙集團的男友會面，一度轟動全台。反詐騙組織成員Sammy今（8）日分享當地情況，指出台灣人原本有機會免費從緬北逃回台灣，結果被女大生搞斷這條線，沒地方賣的台灣人全被賣過去，不過近日有位台灣男子完全靠自己逃出南部的東風園區，「甲甲（男同性戀），跟員工亂七八糟，他們總監崩潰，直接開除沒賠付，打電話給我叫我接走」。

Sammy在PTT發文表示，大陸重慶一位27歲身心障礙者落地緬甸後，被詐騙集團剁了手指，家屬為了救人賠了22萬人民幣（約新台幣97萬元），受害者卻還是被詐團從威盛園區賣到福利來園區；今年8月一位台灣女生被騙到緬甸，被轉移到臘戌時不敢逃跑，被送到果敢老街園區後動用關係才成功逃離，一天班沒上，家屬賠了1百多萬新台幣。

Sammy說明，反詐騙組織在整個東南亞救人不花錢，但緬北是一個就算想花錢返台，沒有關係都沒辦法安排返台的地方，「有機會免費出來的線被靜宜女搞斷了，但台灣人目前沒地方賣全往這邊來，只能盡力，快結束了」。

Sammy提到，近日南部的東風園區卻是開除了一位台灣男子，「甲甲，跟員工亂七八糟，他們總監崩潰，直接開除沒賠付，打電話給我叫我接走」，Sammy分析，雖然該男子完全是憑自己實力出來，「但是也可以看出苗瓦底的人口買賣情況與過去已有不同，緬北比苗瓦底恐怖多了」。

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