中國海關總署今天公布7月份進出口情形。數據顯示，按美元計價，今年7月份進出口4829.2億美元（約新台幣15兆元），年減13.6%。出口2817.6億美元，年減14.5%；進口2011.6億美元，年減12.4%。

中國海關總署統計分析司長呂大良說，整體來看，中國外貿進出口運行平穩、符合預期，長期向好的基本面沒有改變。市場對此說法不買帳，香港恆生中國企業指數在數據公布後一度下跌1.8%，後跌幅擴大，收盤跌幅2.04%。

金融時報8日報導指出，中國7月份進出口降幅超出預期，加劇長期貿易低迷擔憂；7月份出口年減14.5%，這是2020年2月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來最大減幅；7月份進口年減12.4%，這是近年來糟糕數據表現。

報導引述凱投宏觀（Capital Economics）中國經濟分析主管伊凡斯－普瑞查德（Julian Evans-Pritchard）意見表示，進口數據表現很糟糕，今年初以來的復甦跡象都在7月份消失，顯示中國境內復甦力道在最近1、2個月迅速惡化。

中國國家統計局日前公布7月份官方製造業採購經理人指數（PMI）為49.3，低於50榮枯線，連續第4個月落入萎縮區間。中國4至6月官方PMI分別為49.2、48.8、49；專家剖析，中國民間消費力道乏力，沒有消費就沒有生產，落入惡性循環。

投資、消費、出口一向被視作拉動經濟成長的「三駕馬車」。報導指出，7月份進口嚴重下滑顯示，中國疫後內部消費疲軟情況未有起色；出口成績欠佳呼應了PMI持續落入萎縮區間表現；消費、出口都不好，一再地削弱中國經濟復甦力道。（編輯：呂佳蓉）1120808