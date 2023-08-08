每個人心目中都可能有愛而不得或難以忘懷的對象。大陸命理專欄《星座巫師》分享，處女座、天蠍座、雙魚座和巨蟹座的人對待另一半非常體貼溫柔，相處時留下許多美好回憶，只要愛過就會讓人念念不忘，因此最容易成為前任心目中的「白月光」。

▎處女座

處女座是完美主義者，對於感情也非常忠誠和專注，當愛上一個人，就會全力以赴地投入，盡一切可能維護這段關係，就算分手了也無法輕易放下，內心充滿對曾經愛人的思念，需要很長一段時間來調適心情，同時處女座的愛也往往讓對方難以忘懷。

▎天蠍座

天蠍座對愛情非常熱情和執著，一旦確定目標，就會全心全意追求與付出，且不會輕易放棄認定的感情，就算和另一半分手了，也會在對方心中留下深刻的印象，因為天蠍座有獨特的表達情感的方式，能夠給另一半帶來難以忘懷的體驗與回憶。

▎雙魚座

雙魚座在感情中有製造浪漫的能力，很擅長營造令人心動的氛圍，加上細心體貼的個性，對於另一半的情緒和需求都有敏銳的觀察力，他們十分用心經營愛情，會盡最大的努力保持兩人之間的和諧，就算分手了，雙魚座善良溫柔的形象也會在對方心中留下念念不忘的印象。

▎巨蟹座

巨蟹座溫柔體貼、充滿愛心，可以給予他人平靜和安全感，再加上他們的家庭意識非常強烈，面對感情總是忠貞不二，會盡其所能去維護彼此的關係，所以儘管分手了，他們溫暖的關懷仍讓另一半難以忘懷。