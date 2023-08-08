5星飯店芳療服務有更升級的體驗，台北遠東香格里拉攜手日本知名施舒雅美容世界，引進世界頂級飯店御用的英國ESPA奢華精油品牌進駐飯店40樓，打造全新紓壓秘境「SOCIÉ Spa」及獨家療程，今（8日）正式開幕，同時搭上父親節商機，推出開幕期間限定「紳士霸氣紓壓組」88折優惠。

位於台北遠東香格里拉40樓的「SOCIÉ Spa」坐擁城市高樓景觀，入口處深色大理石梯廳、素雅白色蝴蝶蘭與綠境，給人優雅又放鬆的氛圍。賓客將在專屬空間換上柔軟浴袍，並將窗外景致盡收眼底，部分芳療室還可眺望台北101大樓，白天有壯觀市景，夜晚則享受萬家燈火的美麗夜景。

施舒雅SOCIÉ Spa的香格里拉獨家課程有90分鐘7000元的「香格里拉身體按摩及敷體經典課程」及 90分鐘 6600元的「竹子紓壓按摩課程」。「香格里拉身體按摩及敷體經典課程」以富含礦物質的海藻精華萃取，全身敷膜促進循環，以特殊毛刷輕撫按摩，搭配頭部精油按摩，淨化海藻敷體促進循環、使肌膚光滑細緻。

台北遠東香格里拉財務長程柏瑜（左起）、台北遠東香格里拉區域總經理萬佐東、SOCIÉ Spa總經理中嶋伸二 及SOCIÉ Spa副總林姿妤一同出席台北遠東香格里拉的SOCIÉ Spa開幕剪綵。（台北遠東香格里拉提供）

接著，會進行個人化香氛課程精油選擇的感官測試，能在嗅吸7種天然精油後選擇喜愛的香氛，包含排毒精油、舒壓精油、 肌肉放鬆精油、空中飛人精油、免疫加分精油、活力精油、滋養美體油等，進行全身舒壓按摩，讓身心都放鬆。

台北遠東香格里拉攜手日本知名施舒雅美容世界打造「SOCIÉ Spa」。（台北遠東香格里拉提供）

「竹子紓壓按摩課程」則透過嗅吸選擇當日身心狀態所需的美體油，讓精油香氣引領和諧身心靈。熱竹溫暖按摩流動於身，深層舒緩僵硬緊繃的肌肉，手技按摩特別於關節處進行壓力釋放，重振活力。歡慶SOCIÉ Spa開幕，除了父親節檔期的SPA優惠，台北遠東香格里拉也在餐飲、住房及婚禮新人專案都推出活動，賓客可趁活動期間以優惠價格體驗國際級的芳療服務。