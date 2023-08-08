103金40銀35銅！大陸代表團創世大運史上最佳成績。（上觀新聞）

大陸上觀新聞報導，8月8日晚8時，第31屆世界大學生夏季運動會閉幕式將在成都露天音樂公園舉行。隨著所有比賽結束，中國隊總計獲得103金40銀35銅，獎牌總數達到178枚，金牌榜、獎牌榜雙雙高居首位，同時創造了參加大運會的歷史最好成績。

本屆成都大運會共設18個大項，賽事總計產生269枚金牌，共有來自113個國家和地區的6500名運動員參加。中國代表團共派出411名運動員參加了全部18個大項的比賽。最終，中國代表團則以103金40銀35銅收官，在金牌數及總獎牌數上均排名第一，刷新歷史最好成績。

回顧本屆大運會，中國隊在18個大項上均有金牌入帳，14個大項高居金牌榜首位或並列頭名。其中，跳水、乒乓球專案包攬全部金牌，游泳專案獲得18枚金牌，跳水、武術、田徑項目金牌數上雙。

奧運冠軍張雨霏以9金成為獲得金牌數最多的運動員，李冰潔、覃海洋、錢天一、歐鈺珊等人在各自項目的發揮也非常搶眼，吳豔妮、夏雨雨等眾多運動員實現自我突破。此外，中國女排、中國女籃均站上最高領獎台，時隔20年奪冠。

世大運舉辦，有力推動了成都創建國際賽事名城、世界文化名城的步伐，提升了成都國際知名度和國際化程度，同時也為當地市民帶來真切的好處和實惠。成都自籌辦大運會以來，新建了13個大型場館，改造了36個，這些場館日後都將變身「群眾身邊的健身場館」，不但讓「健身去哪兒」不再難，更提供了「世大運會水準」的高品質場館。