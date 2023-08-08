酒吧老闆遭客人「掏槍」恐嚇急報案，警方無作為挨批治安敗壞。

基隆市仁愛區某知名酒吧，於4日凌晨傳出老闆遭酒客拔槍威脅事件。一名陳姓男子於凌晨1時許前往酒吧消費，因擅自調整冷氣遭店長勸阻，然陳男竟惱羞成怒，掏出已上膛的槍指向店長，並嗆聲是幫派分子。而店家報案至8日仍無下文，懷疑警方是否吃案，遂向市議員曾怡芳陳情。曾痛批基隆治安敗壞，警方應徹底檢討，不要再把辦案人力用在作秀上。市警局則回應，一切依法偵查，已鎖定犯嫌並報請檢察官偵辦中。

據了解，本月4日凌晨有一名陳姓男子前往酒吧消費，因擅闖店家櫃台觸動冷氣開關遭店長勸阻，但陳男竟惱羞成怒，掏出藏在身上的槍枝，用已上膛的槍指向老闆的頭，囂張恐嚇其為太陽會幫派分子，叔叔還是某議員，要店家確認他的背景。而陳男被勸阻後回座，還多次滑槍套表示是真槍，彈匣是有子彈的，為避免現場混亂，老闆當下只能故作鎮定，等待陳男離去。

而事後老闆擔心遭報復，趕緊於當天中午向警方報案，至今已過多日，似乎毫無音訊，遭疑是否因其背景而被「吃案」，才向市議員曾怡芳陳情，希望能揭露相關事件。

基隆市議員曾怡芳針對該起治安事件怒批市警局說要打擊黑道槍枝，近期卻一再發生重大刑案，要求局長檢討下台。（徐佑昇攝）

酒吧老闆遭客人「掏槍」恐嚇急報案，警方無作為挨批治安敗壞，議員怒批。（徐佑昇攝）

曾怡芳對此怒批，市警局上月才說要「打詐肅槍、強力掃黑」，但近期基隆仍爆發大量嚴重刑案，暑假才剛剛開始，卻屢屢發生重大案件，不僅命案、砍人、搶劫、甚至還有民眾路邊撿到槍、員警酒駕等事件，現在竟還出現亮槍恐嚇事件，要求局長要檢討並下台以示負責

基隆市警察局第一分局副分局長吳合謦澄清，本案已鎖定犯嫌並積極查緝中，絕無吃案情形。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

酒吧老闆遭客人「掏槍」恐嚇急報案，警方無作為挨批治安敗壞。警局回應。（徐佑昇攝）

對此基隆市警局澄清，第一分局於8月4日接獲報案稱轄內某酒吧遭一名成年客人疑似持槍恐嚇，警方獲報後隨即成立專案小組，而6日就請店家帶著影像等相關資料，到分局正式製作筆錄，並進入偵辦階段，並已鎖定犯嫌身分，報請地檢署指揮偵辦追查犯嫌，積極查緝中。

第一分局表示，警方第一時間獲報不敢大意，立即擴大調閱監視器追查可疑犯嫌行蹤，絕不寬貸不法分子之惡行，並沒有所謂的「吃案」，也不容發生違法脫序行為，警方將全力防處危害安全情事發生，以維護社會秩序安定。

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