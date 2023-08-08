國民黨總統參選人、新北市長侯友宜8日下午前往桃園市沿海地區大園仁壽宮參拜。（蔡明亘攝）

今適逢父親節，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜也祝福民眾父親節快樂，希望下一代、下下一代都不要碰到戰爭。（蔡明亘攝）

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今下午前往桃園市沿海地區大園仁壽宮、觀音保障宮、觀音甘泉寺參香祈福，首站在大園聚集超過100位鄉親熱烈歡迎。今日適逢父親節，侯也表示，期盼台灣無戰爭，下一代與下下一代都不要有戰爭，選他當總統，會堅持保家衛國精神顧台灣，讓人民過好日子。

侯友宜父親節赴桃園參拜，逾百位支持者同場歡迎氣勢驚人。（蔡明亘攝）

侯友宜今日下午連跑桃園沿海3間宮廟參拜，第一站在大園仁壽宮，吸引逾百名支持者到場，高喊「侯友宜凍蒜！侯友宜加油！」侯在進場時，也一一和民眾握手打招呼，現場支持氣勢驚人。

侯表示，這次代表國民黨參選總統，會堅持長年來保家衛國的精神與態度，和各立委參選人共同打拚，他也向感天大帝許願，希望兩岸和平，人民安居樂業，是他最大心願，讓他當總統，台海無戰爭，會集結大家的力量，讓台灣能夠安全，同時也要提升國防力量，讓人民過好日子。

今適逢父親節，侯友宜也祝福大家父親節快樂，並表示希望下一代、下下一代都不要碰到戰爭，台灣人民能世世代代都平安。