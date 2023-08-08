國境解封全台瘋旅遊！根據交通部觀光局統計今年1~5月出境人數累計突破300萬，出國旅遊人數顯著成長。為了讓因為疫情悶了近3年的員工chill一下，永慶房屋推動「年度海外旅遊獎勵暨員工旅遊」計劃，大手筆送經紀人出國玩！今年海外旅遊獎勵獲獎人數超過600人，最大獎送出「熱情夏威夷雙人遊」！

同時永慶房屋員工旅遊「永慶樂生活，永者走透透」也將於8月熱鬧出團，預計將有超過4000名員工與眷屬參加，規劃北、中、南、東多條旅行路線，台灣寶島跑透透，為了讓大家紀錄下旅遊的美好時刻，今年特別設計旅遊創意短影片抽獎活動，不只送員工出遊還有機會贏得獎金！

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，永慶房屋「海外旅遊獎勵」不限年資，人人皆可爭取，即使是房仲新人只要表現達標也能獲獎，平等獎勵表現績優的經紀人，期待大家在永慶享有工作生活皆豐富的精彩人生，同仁的旅行足跡已遍佈世界各地，包括冰島、日本、加拿大等國家。

永慶房屋「年度海外旅遊獎勵暨員工旅遊」，大方送經紀人出國玩，旅行足跡已遍佈世界各地。（圖/永慶房屋提供）

永慶海外旅遊獎勵人人平等競爭新人也能領獎

加入永慶短短不到2年的八年級生黃莉媛，今年成功獲得了第二大獎。黃莉媛興奮地分享，十分意外自己今年能拿到獎勵，謝謝店長、師父給予指導與機會，讓她加入公司不到2年就獲獎，因為疫情已經好幾年沒出國，隨著疫情解封大家今年都出國旅遊，這筆獎金來的真是時候！剛好可以安排一趟泰國之旅，犒賞自己的努力。

大學時期曾任門市銷售黃莉媛，畢業後求職便鎖定可挑戰高薪、有彈性的業務工作，而決定踏入房仲業則是看準房地產的高總價及未來發展性，來到永慶後在師父、店長的指導下，創下最高月收10萬的好成績。黃莉媛表示，永慶提倡團隊合作的工作模式，即使是零經驗的房仲菜鳥，只要肯努力學習、多向資深學長姐取經請教，新手也能順利成交！最重要的是在永慶每分努力能反映在實際收入上，期許自己今年持續精進房地產知識、強化服務客戶的專業度。

2023出國行程安排！永慶房屋打造工作生活平衡職場

而另一位獲獎的八年級生代表洪緯玄，加入永慶剛滿3年，卻已連續2年拿下海外旅遊獎勵，洪緯玄分享，緊跟公司策略其實拿獎勵並不困難！很開心今年又有機會贏得獎勵，原本規劃的日本行受到疫情打亂，期待今年帶著家人一同出遊，享受生活。

因為喜歡與人互動，洪緯玄從管理科學系畢業後決定趁年輕挑戰房仲業務，在永慶房屋做業績不需要單打獨鬥，因為身旁總有隊友互相cover，靠團隊合作更有機會拿下好成績，業績表現亮眼的他今年也努力準備朝店長管理職邁進，學習除了業務以外的管理職專業。在工作上持續進步之外，今年也參加公司舉辦的《永慶盃籃球賽》，不只運動健身還能培養團隊的默契，生活工作皆精采！讓他直呼：「快來加入幸福企業的行列！」

永慶房屋深信有幸福的員工，才有滿意的客戶，推動海外旅遊獎勵，讓經紀人享受工作生活平衡的人生。（圖/永慶房屋提供）

此次贏得海旅遊獎勵的還有連續8年獲獎的Top sales王岱，光是旅遊獎金就已累積超過60萬，去年更創下年度業績突破2000萬的紀錄，王岱謙虛的分享，能連續8年拿下獎勵的關鍵就是「積極」跟「廣結善緣」，每天認真經營服務商圈，許多成交客戶都是在透過地商圈店家、附近鄰居住戶的介紹，房仲工作帶來不僅只是高薪，更多的是與在地情感的連結，全力完成客戶請託後的成就感，今年再次獲獎很開心，已經迫不及待要與家人飛出國度假了！

社群超Q濾鏡特效 線上也要High坐飛機出國玩

今年除了舉辦實體頒獎典禮獎勵獲獎經紀人外，永慶房屋特別設計超Q的社群濾鏡特效，讓經紀人線上也能坐飛機出國嗨翻天！永慶房屋人資部協理塗振宏表示，許久沒有舉辦頒獎典禮，今年不只送經紀人出國玩，也特別規劃不一樣的亮點，期待大家帶著永慶專屬的濾鏡特效，旅遊打卡世界各地景點，用手機紀錄下美好的時刻。

今年不只送經紀人出國旅遊，特別設計超Q的社群濾鏡特效，線上線上都要出國玩。（圖/永慶房屋提供）

塗振宏協理補充，永慶房屋深信有幸福的員工，才有滿意的顧客，在制定人資政策都是以讓員工幸福為出發點，我們今年也榮獲HR Asia亞洲最佳企業雇主獎6連霸的肯定。舉辦海外旅遊獎勵的目的就是希望大家工作之餘也能創造休閒美好時光！未來持續規劃優渥的獎金福利制度，讓每位永慶人都擁有幸福美滿的生活。永慶房屋持續招募不中斷，提供業務新人前12個月每月5萬收入保障，歡迎有意投入房地產專業、賺取高薪的求職者加入永慶的行列。