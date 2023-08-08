台灣的市容真的輸日本嗎？一名網友列舉7種常見的台灣市容，如鐵皮加蓋、鐵窗等建築外觀，大嘆台灣人把房子弄得像廢墟、貧民窟一般，反觀日本老公寓的外觀就相當潔淨，貼文一出，引發熱議，也有人點出，兩地會有這樣的落差其實和法規有觀，「是有代價的」。

原PO在PTT WomenTalk板以「台灣的市容到底為何可以那麼醜？」為題發文，列舉他無法接受的台灣市容，包括：鐵皮加蓋、鐵窗、雨遮、雜亂無章的招牌、電線管線、冷氣室外機、生鏽發黑的外牆，他納悶：「台灣人到底是出了什麼問題，要把好好的房子搞得跟貧民窟廢墟一樣？」

原PO以日本的老公寓為例，認為該地建築外觀乾淨整潔，「沒有一堆有的沒的東西」，他不解，究竟是台灣教育或文化出了什麼問題，抑或是人種差異所致，究竟為何台灣和日本的市容會有如此巨大的落差？

貼文一出，網友紛紛回應，「台灣人就隨便啊，期待什麼」、「先說你家長怎樣啊」、「台灣跟日本比，是在汙辱日本」、「那些磁磚牆壁加上陳年髒污真的不行」、「你看老照片就知道，以前市容剛蓋好也不差」。

另外也有人指出，日本有訂定法規強制每幾年就要清洗外牆，並為此收稅，某些地區連房子和招牌的顏色都有特殊規定，「日本有市容法規，建築定期要花錢拉皮，是有代價的」、「日本到現在還是定期抽查，台灣則是不定期」、「人家都市景觀法實施幾年了」、「若要把日本這種文化實施在台灣，一定有人會聚集凱道抗爭」、「你願意定期花好幾萬整理房子外觀嗎？願意的話再談」。