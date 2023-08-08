泰國國會第一大黨前進黨因為修改冒犯君主罪的立場遭保守勢力反對無法順利組閣，第二大黨為泰黨宣布和第三大黨泰自豪黨結盟，準備組閣，不過兩黨仍須更多盟友加入才能順利執政。

泰國在5月14日舉行國會眾議院選舉，眾議員共500席，前進黨（Move Forward）拿下151席成為國會最大黨，為泰黨（Pheu Thai）拿下141席成為第二大黨。

前進黨和為泰黨以及其他6個小黨組成8黨聯盟，推前進黨黨魁及眾議員皮塔（Pita Limjaroenrat）為總理候選人。但總理需要參眾議院共750人中過半的376席支持，8黨聯盟的312席無法過半，而前進黨主張修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條遭到親軍方和王室的參議員反對。

皮塔在7月13日和19日連續兩次總理選舉失利，把組閣機會讓給為泰黨，但許多參議員已表態只要前進黨在聯盟內，就不會支持任何為泰黨提出的人選，許多政黨也表示只要前進黨還在，就不會加入聯盟，前進黨最後只好退出8黨聯盟，成為最大在野黨。

經過連日來的拜會和討論，為泰黨昨天宣布和擁有71席的泰自豪黨（Bhumjaithai）結盟，兩黨加起來共有212席，仍不足以確保執政，他們將邀請更多政黨結盟，以順利組閣。而原先8黨聯盟內的其他6個小黨則尚未明確表態。

泰自豪黨主席阿努廷（Anutin Charnvirakul）曾明確表示不支持修改刑法112條，為泰黨主席春楠（Cholnan Srikaew）昨天表示，和泰自豪黨結盟，參議員和其他政黨的憂慮就消失了，組閣就可以比較順利。

為了爭取更多支持，春楠近日也和有軍方色彩的結建國黨（United Thai Nation）和公民力量黨（Palang Pracharath）代表見面，希望尋求更多政黨支持。

公民力量黨由親軍方人士和退役軍人組成，主席是軍人出身的現任副總理普拉威（Prawit Wongsuwan），團結建國黨則是為了挺軍人出身的總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）成為總理候選人而成立的新政黨，這些政黨軍方色彩濃厚，為泰黨因此被泰國輿論批評背棄民主陣營，春楠昨天表示，這2個黨都不會加入他們的執政聯盟。

在7月19日的國會總理選舉中，議員們投票決定皮塔無法被二度提名，監察員認為國會此舉有違憲之虞而把案子交給憲法法庭裁決，憲法法庭將在16日做出判決，第三次總理選舉將等憲法法庭做出判決後才能確定日期，為泰黨已表示會推地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）為總理候選人。