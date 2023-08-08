巴西7歲男童畢坦庫（Arthur Emanuel Bitencourt）跳進路邊石灰粉堆玩耍，幾分鐘後送醫身亡。

巴西一名7歲男童3日看到路邊的砂石後，整個人跳進去玩耍，家人還為他拍下雙手比讚的照片，沒想到男童「幾分鐘後」就送醫，到院時不幸身亡。原來男童玩耍的砂石是石灰石粉末，巴西當地媒體稱，男童因吸入石灰粉而中毒身亡。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日郵報》（Daily Mail）、巴西地方媒體《Jornal Razão》報導，巴西7歲男童畢坦庫（Arthur Emanuel Bitencourt）3日和家人到巴拉納州（Parana）親戚家的農場玩，當時他看到路邊一處淺色砂土就跳進去玩耍，家人還為畢坦庫拍下他整個人坐在砂石中、雙手開心比讚的照片，不過「幾分鐘」後，畢坦庫就被緊急送醫，到院時宣告身亡。

Tragic boy dies after playing with this common building material: Heartbreaking final photo https://t.co/Nh3Ar6kzLT pic.twitter.com/ylWO5Af1kz — New York Post (@nypost) August 7, 2023

原來畢坦庫跳進去的砂土是石灰石，《Jornal Razão》指出，畢坦庫因吸入石灰石粉末喪命，目前當地警方仍在釐清他的確切死因。

Young boy, 7, dies minutes after playing with common building material left by the side of the road - as tragic final photo emerges of him giving a double thumbs-up https://t.co/IZGog5RVXb pic.twitter.com/D2QXYuQep2 — Daily Mail US (@DailyMail) August 8, 2023

石灰粉是常見的建築材料，用於製造磚塊、水泥、混凝土等，巴西技術研究中心（Technological Research Institute）指出，石灰石塵土會導致呼吸問題，建議民眾處理時穿戴防護裝備。該中心也警告，石灰石粉末可能致癌，尤其是大量接觸時，會導致肺臟受損。

美國建材公司「New Enterprise Stone & Lime Co.」指出，當在適當的狀況下適當使用時，壓碎成礫石大小的石灰石不會對健康構成危害，但一旦磨成粉末或粉塵時，石灰石會釋放吸入後構成危害的物質。

美國工作安全與保健局（Occupational Safety and Health Administration）指出，石灰石的有害物質為結晶型二氧化矽（Crystalline silica），結晶型二氧化矽比一般沙子小100倍，吸入結晶型二氧化矽會增加罹患矽肺病（Silicosis）、肺癌、慢性阻塞性肺（Chronic obstructive pulmonary disease）、腎臟疾病的風險。

另外美國疾病管制暨預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）指出，矽肺病的成因是微粒吸附在肺臟組織中，降低肺部吸收氧氣的能力，會導致永久肺部疾病，並且可能致命。通常因工作引發的矽肺病會在接觸10年以上後才發生，不過如果是重度接觸，發病速度會更快。