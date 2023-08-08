王傳一擔任「魔法兔安撫巾」義賣愛心大使。（羅慧夫顱顏基金會提供）

王傳一出席公益活動分享爸爸經。（林淑娟攝）

「二寶爸」王傳一今（8日）父親節出席羅慧夫顱顏基金會公益活動，擔任安撫巾義賣記者會愛心大使，他自己也認購50組。小女兒剛滿月不久的他，經歷太太月子中的魔鬼階段，原本請月嫂到家協助，沒想到第5天就因和月嫂觀念不合、溝通無效，只好請對方走人，太太因此有些產後憂鬱，甚至後悔生了第二胎。

王傳一表示，本來有月子中心要贊助，但大寶要在家1個月，怕岳母自己一個頂不住，於是先了請月嫂，無奈到了第5天，他上台北工作後，晚上太太就難過說已經請對方走人，原來是告訴對方泡奶正確方式，對方還是堅持用100度滾水沖泡，等奶放涼，且無法溝通，且月嫂和嬰兒同睡，身上還塗白花油，讓夫妻倆都無法接受。

王傳一說：「太太索性不請，決定自己帶，我就回來值夜班快10天，也真的見識到為母則強的一面。」他因很容易醒所以乾脆不睡，「等她開始蠕動、躁動，就待命，先安撫」。幸好滿月後現在已比較穩定。對於自己奶爸表現，他打60分。是否還想生第三胎？他說應該不會，因為太太也覺得自己年紀大了。

由於諸多不順，第一胎有產前憂鬱的太太，這回有點產後憂鬱，他說自己那一個月跟老婆講話都非常小心翼翼，譬如他有次只是問泡奶問題，太太就一秒暴怒翻臉說「你要餵就餵不要問我」，讓他一頭霧水，事後用簡訊溝通，鼓勵她如果他哪裡態度讓她不舒服要說出來，才平息可能的戰爭，老婆也說「從今以後我要正能量」。他坦言知道女人生產、帶小孩很辛苦，因此一些委屈都忍下來。

王傳一也透露，因小女兒出生，5歲大女兒開始鬧脾氣，他自認已經花很多時間陪伴、玩電動，但只要稍有不關注或沒立刻回應，大女兒就會怒吼甚至打電腦，每天早上上學還堅持只要媽媽或外婆送，他也不知女兒為何不讓他送上學，「晚上陪她玩遊戲都沒事，隔天睡起來就不太熟，但下課就是我接，去公園玩溜滑梯」。回想太太生第一胎時他在大陸拍戲，小孩3個月才回台灣，這次小女兒出生他很慶幸自己在台灣陪伴，否則太太若坐月子還一打二，簡直不敢想像。

他說現在還要花百分之50與心思在關注大寶的心態，「她還沒有很喜歡妹妹，可能是資源被抽掉的感覺，但這是人性，沒到討厭就很棒」，女兒放學回來洗洗手也是會先摸妹妹，但摸一摸就飄過，可能要等妹妹再長大一點跟她有互動，但至少她跟妹妹一起睡，妹妹哭鬧時她只是皺著眉頭，沒有嫌棄」。

今天是父親節，王傳一說，女兒學校去年教他們做領帶，今年畫爸爸的畫像做成卡片，女兒畫一個「頭很大，腳很長、頭髮像鳳梨」，其他班老師一看都知道畫的就是他。他也透露9月夫妻倆要帶大女兒去迪士尼，沒去過的3人一起圓夢，都是第一次，他本想自告奮勇留守台灣6天，但太太反而不放心，還是把小女兒交給岳母才安心。