為撕掉黨主席柯文哲「仇女」標籤，民眾黨近日舉行北區姊妹之友會，卻因安排舞團穿空服員緊身窄裙、鏤空上衣跳熱舞的橋段，引發物化女性爭議。綠營立委范雲開砲稱病入膏肓，引來兩極討論。粉專「不演了新聞台」今(8日)貼出一張中空辣妹熱舞圖，旁邊插滿賴清德旗幟，讓網友笑翻。

范雲7日在立院黨團記者會上直批，民眾黨已病入膏肓，在活動時不自覺的歧視女性，當台灣把性別平等當成民主政治的核心價值時，民眾黨卻在以女性為對象的活動上，繼續將女人當成物品，以「空姐應援團」來物化女性。但也不少網友認為民進黨都是女權自助餐、綠能你不能。

不演了新聞台今(8日)在臉書PO出一張圖片，只見畫面中有五位辣妹在台上熱舞，身穿白色黑邊兩截式勁裝，中空打扮並露出大長腿。仔細一看，旁邊插滿了深綠色旗幟，上書「賴清德」三個大字，也有大大的民進黨黨徽。粉專直呼：好久沒這麼早上工了，提振一下士氣！綠能你不能！

網友表示「只有綠叔叔有練過」、「真歡樂」、「相比之下，這比空姐應援團還火辣吧」、「賴清德請的辣女清涼團表演」、「時空背景不同之術、多元宇宙之術」、「以前報紙被父母挖洞，挖掉的都是這些清涼照，殊不知滿街看板更清涼」、「有王美花的那場也挺好」、「從宮廟，商場，體育競賽，政治場域的應援文化就是一種貶抑女性，讓女性成為情慾的客體或待獵捕物，並再生產父權體制。這些都應該退場或重罰」。