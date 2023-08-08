王姓男子在高雄某三溫暖跟一名男子約砲，完事後男子發現王男偷偷拔套還中出他，氣得報警提告。王男辯稱，當時四面佛指示「沒戴套比較爽」他才照辦。高雄地院考量王男有精神疾病且與男子以10萬元和解，依違反意願性交罪判他1年10月、緩刑3年。可上訴。

前年11月6日晚間，王男和一名男子相約到高雄某三溫暖見面，男子擔心染上性病，事前再三叮囑王男要全程戴好套子。開戰時，男子不時會盯著王男下體，甚至頻頻伸手觸碰，確認王男有乖乖戴好。

豈料，王男表示自己即將高潮，而當男子想伸手去按住保險套時，竟發現王男早已偷偷拔套，還射在他體內，事後氣得對王男提告。

開庭時，法官發現王男有精神科就診紀錄，且有宗教妄想症，請醫院協助精神鑑定，王男自稱他是聽到四面佛稱「不戴套比較爽」，如果他不照做就會頭暈，過去還差點有死掉的感覺，最後他只能照辦。

法官參酌王男精神鑑定報告，認為他確實受到幻覺誘惑，並在控制妄想等症狀的多重影響下，使控制能力有顯著減低。考量王男事後與對方以10萬元和解，對方也願意給予王男緩刑機會，依違反意願性交罪判王男1年10月、緩刑3年，緩刑期間應到指定機構接受精神治療。