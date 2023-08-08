距離本報時尚版專訪「AcQUA源少年」已過了半年多，此次他們除帶著新作品〈源力宇宙Roar Like The Tiger〉來到版上作客，也將於本月迎來成團一週年的他們，並帶著首場音樂演唱會「源」2023 LIVE音樂會的宣傳任務回歸，再度面對鏡頭以及專訪，團員們褪去青澀感，展現了游刃有餘的一面，雖然在空檔仍能透過團員互動捕捉到俏皮瞬間，但能明顯感覺這群平均年齡18歲的他們成長不少。

AcQUA於七月中與老虎牙子共同打造全新單曲《源力宇宙Roar Like The Tiger》。（攝影/石智中、服裝/Kenzo、Off-White、飾品/ALLSAINTS）

談到長大，今年2月剛滿18歲的李秉諭直言最讓他感到「我長大了！」的瞬間，便是拿到駕照載著家人出門的時刻，「以前都是媽媽載著我去上課、去練習，當換媽媽坐在副駕的瞬間，好像特別有感觸。」已經成年的黃莑茗、盧佾暘雖也贊同拿到駕照真的是一個成長的轉捩點，但也吐槽現在的李秉諭仍是個「危險駕駛」，笑著提醒現場工作人員路上遇到他要閃遠一點，面對隊友的吐槽李秉鈺也有些靦腆地回道「的確還是有進步的空間拉！」

今年9月才滿十八歲的林毓家，還沒感受到那個瞬間，於是分享自己童年最懷念、現在卻回不去的時光，「我從小就沒有寒暑假，那時我就是單純在做我喜歡的事（跳舞）。」但隨著年紀增長，需要兼顧課業、成團後也要兼顧其他演藝工作，那個最純粹、最單純的時光是讓他格外懷念也珍惜的。今年22歲的隊長黃莑茗，笑說自己離18歲也有點距離，於是接續這個話題分享自己懷念國、高中穿制服的時光，「雖然我也不是很喜歡讀書，但有時候會懷念以前在課堂上和朋友聊天上課的時候，想回去那個有深刻情誼的感覺。」

AcQUA源少年睽違半年再度來時尚版作客，褪去青澀的一面變得更加成熟、游刃有餘。（攝影/石智中、服裝/Kenzo、Off-White、飾品/ALLSAINTS）

聊著聊著整個攝影棚內都陷入回憶殺的情緒裡，談回成團至今推出的作品，其實AcQUA源少年一直都在嘗試不同的風格，黃莑茗補充「我們並不會特別設限，是給自己的挑戰，可能也是我們團蠻有特色的東西。」例如7月中推出的〈源力宇宙Roar Like The Tiger〉，就是帶有復古Funky的曲風，復古的編曲與他們獨特的唱腔，撞擊出很特別的聽覺感受。

談到自己的作品團員們開始侃侃而談，而經歷過一年不斷試裝，以及專業的造型、服裝團隊的合作下，他們更了解自己適合的單品，同時也對於時尚更有興趣，對於表演服黃莑茗、林毓家都很喜歡服裝輪廓比較獨特的秀服，雖說公司做造型時因考量跳舞需求，可能會做些取捨，但兩人還是偏好在工作上常是私服不容易穿到單品;李秉諭、盧佾暘則表示相較於款式、設計，首先會比較注重版型，前者表示由於上身較厚因此偏好穿著合身的剪裁，後者則相反需要較具份量感的單品，例如棒球外套、牛仔夾克等單品。

Off-White刺繡皮革棒球外套 ，14萬7500元。（Off-White提供/林欣儀台北傳真）

ALLSAINTS 公羊頭軍牌造型項鍊，1萬800元。 （ALLSAINTS提供/林欣儀台北傳真）

Off-White印花牛仔夾克，4萬4500元。（Off-White提供/林欣儀台北傳真）

ALLSAINTS 公羊頭咬環造型項鍊，8000元 。（ALLSAINTS提供/林欣儀台北傳真）

KENZO 寫意標誌漂洗藍短袖丹寧襯衫，1萬4800元。（KENZO 提供/林欣儀台北傳真）